В Югре больницу, в которой ребенок поранился на уличных тренажерах, оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Югре больница Урая оштрафована на 100 тысяч рублей за то, что маленькая пациентка поранилась во время нахождения в стационаре.

Как сообщает прокуратура Югры, девочка получила травмы во время занятий на уличных тренажерах из-за ненадлежащего присмотра со стороны работников медорганизации.

В пользу несовершеннолетней с больницы будет взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Представители медучреждения попытались обжаловать решение, но арбитражный суд отклонил апелляцию, оставив в силе заключение предыдущего заседания.