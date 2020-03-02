​В Югре пожарный гарнизон собрал 15 тысяч подписчиков в Инстаграм, рассказывая о буднях пожарных

В Югре в Покачах пожарные пожарно-спасательной части (ПСЧ-50) в своем аккаунте @firefighter9586 в Инстаграм собрали уже 15 тысяч подписчиков.

Огнеборцы регулярно выкладывают посты и сторис, рассказывая без прикрас о своих рабочих буднях, публикуя полезные советы, изменения в «пожарной» сфере и так далее.

Страница существует четыре года, начал вести ее командир ПСЧ-50 Магомед Батыжев, а сейчас этим делом занимается несколько сотрудников.

Среди подписчиков у пожарных из Покачей есть как пользователи из Югры и России, так и из других стран.