​В России определили сферы бизнеса, где происходит больше всего банкротств

Больше всего банкротств в России происходит в сфере торговли, строительства и недвижимости. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Федеральный реестр сведений юрлиц. За минувшие девять лет несостоятельными были признаны 60 процентов фирм, связанных с указанными выше тремя отраслями. По мнению экспертов, опрошенных изданием, причина банальна – просто наибольшее количество компаний в стране работают в секторах торговли, строительства и недвижимости, поэтому закономерно они и чаще всего прогорают.

В свою очередь, меньше всего банкротятся компании в сфере культуры, спорта, здравоохранения и образования.