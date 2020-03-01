​Путин заявил, что даже при нынешнем падении цены на нефть с российским бюджетом все будет в порядке

Россия продолжит исполнять все социальные обязательства, прописанные в бюджете, даже если мировая экономика продолжит ухудшаться из-за коронавируса. Такое заявление сделал Владимир Путин во время совещания в аэропорту «Внуково», рассказывает ТАСС.

Во-первых, международные резервы России составляют $563 млрд, а в Фонде национального благосостояния находится $124 млрд, по нынешнему курсу суммарно это 42 трлн рублей – это два годовых бюджета страны. Во-вторых, сам по себе бюджет сверстан таким образом, что он исполняется при цене на нефть в $42,4 за баррель – если сырье продается дороже, то «излишки» уходят в национальные «запасы». За последние недели нефть упала в цене с почти $60 до $49 за баррель – то есть ситуация более чем терпимая.

Напомним, что эпидемия коронавируса превращается в глобальную – случаи заражения и даже смертей от этой болезни фиксируются на всех континентах, из-за этого отменяются большие события, а также падает экономика из-за закрытия производств и снижения потребления. В России новых случаев коронавируса пока не зафиксировано.