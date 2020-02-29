Пара из Мегиона лишилась более полумиллиона рублей, вложив их в виртуальную игровую площадку

В Мегионе молодая пара, надеясь получить доход от виртуальных торгов, лишилась 600 тысяч рублей.

Год назад супруги вложили 400 тысяч рублей в виртуальную торговую площадку. В течение года мегионцы наблюдали как первоначальный депозит увеличивается и надеялись, что в скором времени смогут получить прибыль. Однако при попытке вывести вложенные деньги и начисленный доход от торгов, югорчане столкнулись с крупными трудностями.

Сотрудники торговой площадки в телефонном разговоре пояснили, что для получения денег молодой паре необходимо оплатить некие проценты и страховку. Сумма, предложенная консультантами виртуальной биржи, показалась мегионцам несоизмеримо завышенной, они отказались оплачивать проценты, пообещав обратиться в полицию.

Вскоре девушке начали поступать звонки с угрозами от неизвестного лица, который представлялся «Георгием» - сотрудником все той же торговой площадки. Он грубо угрожал крупными неприятностями семейной паре, оказывал психологическое давление. В отсутствии мужа, который находился на вахте, девушка поддалась панике и сделала несколько переводов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Вернуть деньги пара так и не смогла, представители компании не выходят на связь.