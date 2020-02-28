В Сургутском районе в честь юбилея Победы собираются ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для ветеранов

28 февраля на торжественном подписании соглашений, благодаря которым ветераны в честь 75-летия Великой Победы могут целый год не оплачивать коммунальные услуги, глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что в проект собираются включить и проезд на общественном транспорте.

«Еще с прошлого года мы готовились к этой акции: договаривались с ресурсоснабжающими организациями, чтобы все смогли присоединиться к проекту. Аналогичную акцию мы планируем с транспортом. Чтобы проезд на муниципальном транспорте был бесплатным для ветеранов и лиц, которые их сопровождают», – прокомментировал глава Сургутского района.

Напомним, что ранее Андрей Трубецкой объявил, что ветеранам Сургутского района простят долги за ЖКХ. Кроме того, ветераны, проживающие в Сургуте и районе, получат денежную поддержку в размере 75 тысячи рублей.