​Югорчан приглашают стать волонтерами Конституции

Основными задачами волонтеров Конституции станет информирование граждан о планируемых изменениях в основной закон государства и общероссийском голосовании, а также вовлечение людей в волонтерские инициативы, реализуемые в разных регионах страны.

Отметим, что для создания и организации деятельности волонтеров Конституции сформированы федеральный штаб и региональные штабы во всех 85 субъектах Российской Федерации. В их состав вошли представители крупнейших организаций и движений, таких как Ассоциация волонтерских центров, ВОД «Волонтеры-медики», МООО «Российские студенческие отряды», общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», всероссийский студенческий корпус спасателей, ОМОО «Российский союз сельской молодежи», благотворительный проект «Мечтай со мной», а также региональные ресурсные центры по развитию добровольчества, волонтерские центры вузов и ссузов, социально ориентированные НКО.

С 6 по 21 апреля 2020 года в 85 регионах России 100 000 волонтеров будут информировать население на более чем 3 000 информационных точках, размещенных в местах массового скопления людей: торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках.

В день общероссийского голосования добровольцы будут задействованы на участках для эффективного информирования граждан о возможностях голосования и поправках в Конституцию, а также для дальнейшего вовлечения в волонтерские акции и проекты.

Регистрация проходит на официальном сайте ВолонтерыКонституции.рф с 21 февраля по 10 марта 2020 года. Участие является добровольным и безвозмездным.

По возникающим вопросам можно обращаться в фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»: 89825026370, +7 (3467) 35-11-30 (доп. 403).