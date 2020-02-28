​Сеть МегаФона приросла пико и микро базовыми станциями

МегаФон улучшил качество связи и мобильного интернета в Югре и на Ямале за счет компактных базовых станций. Оператор запустил несколько десятков малогабаритных объектов на предприятиях автономных округов и в небольших населенных пунктах.

Величина пико базовых станций примерно с ноутбук, при этом они могут заметно улучшить покрытие 3G и 4G в торговых и офисных комплексах. К примеру, такие мобильные помощники у МегаФона появились в Сургуте в ТЦ «Росич», в Новом Уренгое в ТЦ «Проспект», в Нефтеюганске, и других городах.

Второй вид объектов – микро-базовые станции обладают чуть большими размерами и мощностью, соответственно отличаются и более широким радиусом действия – они способны обеспечить связью и интернетом небольшие населенные пункты в сельской местности и даже крупные производственные цеха. Их можно закрепить на стене здания или столбовой опоре уличного освещения, не нарушая органичность ландшафта. Подобный объект связисты установили в Нижневартовске на территории ГРЭС для улучшения покрытия, в Нижнесортымском и других малых населенных пунктах.

«Мы ювелирно настраиваем нашу сеть, продолжая улучшать качество связи и скорость передачи данных. Наши технологичные пико и микро базовые станции обосновались как в самых крупных городах округов, так и небольших населенных пунктах. Они помогают формировать современный и гармоничный облик регионов. В свою очередь, горожане – наши абоненты, получают как визуальный комфорт, так и удобство в использовании цифровых функций и сервисов в своем смартфоне», – отмечает директор МегаФона в ХМАО и ЯНАО Дмитрий Щелгачев.

Отметим, что по данным Роскомнадзора, МегаФон обладает самой мощной среди операторов связи группировкой базовых станций в стране.