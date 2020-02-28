​Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку через аккаунт Госуслуг

Райффайзенбанк завершил интеграцию личного кабинета ипотечного заёмщика с порталом Госуслуг. Теперь процесс оформления заявки на ипотеку стал быстрее. Если раньше для регистрации заявления на ипотеку необходимо было заполнять анкету, то благодаря интеграции с сайтом Госуслуг большая часть информации будет подгружаться автоматически. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Заявку рассмотрят в течение одного дня, а предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев с момента одобрения заявки.

«Сегодня 67% заявок на ипотеку в Райффайзенбанке клиенты оставляют онлайн. Мы будем стремиться и дальше повышать качество и удобство наших сервисов, чтобы клиенты тратили как можно меньше времени на оформление документов и могли быстрее приобрести своё жильё», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Авторизация в личном кабинете через учёную запись Госуслуг соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных. Регистрация в личном кабинете через аккаунт Госуслуг доступна пользователям на сайте банка, возможно также получение ссылки от менеджера или партнера банка. В течение года оставить заявку на ипотеку можно будет и в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.