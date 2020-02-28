​Главным федеральным инспектором по Югре стал москвич Александр Постников

В Югре накануне, 27 февраля, должность главного федерального инспектора по Югре занялАлександр Постников.
Постников родился в 1970 году в городе Москве. Окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ и Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С 1995 по 2014 годы служил в Вооруженных силах Российской Федерации.
С 2014 года по 27 февраля 2020 года занимал руководящие должности различных предприятий Москвы.
Награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова.
Женат, есть двое детей.
До Постникова с ноября 2018 года пост ГФИ по Югре занимал Андрей Руцинский, который теперь назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.