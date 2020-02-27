Обязательная индексация зарплат в Конституции России не увеличит реальные доходы людей

В этом феврале федерация независимых профсоюзов России предложила внести в Конституцию поправку об обязательной индексации заработных плат. Президент страны поддержал эту инициативу. Однако эксперты считают, что идея лишена смысла – никто не почувствует финансовых изменений, ни положительных, ни отрицательных:

«Предложение прописать в Конституции РФ норму об индексации зарплат лишено практического смысла: ни работники, ожидающие роста доходов, ни бизнес, опасающийся лавинообразного повышения финансовой нагрузки, никаких существенных эффектов этой меры не почувствуют», - пишут аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Изучив динамику зарплат за десять лет, эксперты пришли к выводу, что в коммерческом секторе заработная плата и так опережает инфляцию, а малый бизнес просто не почувствует индексацию, потому что его значительная доля находится в теневом секторе экономики.

С 2009 года по 2019 год средняя зарплата в негосударственном секторе выросла в два с половиной раза. В то же время цены выросли на столько же. Проще говоря, рынок труда постоянно приспосабливается к инфляции:

«Эффективные компании стараются повышать зарплаты, исходя из своих финансовых возможностей. Они заинтересованы в этом даже больше, чем государство. Ведь для бизнеса это вопрос выживания на конкурентном рынке в борьбе за лучших сотрудников», - объясняет управляющий партнер FinExpertiza Нина Козлова.

Она считает: если власти действительно хотят повысить людям зарплаты, то для этого нужно улучшать инвестиционный климат и условия работы бизнеса

Отметим, сейчас в Трудовом кодексе нет требований о ежегодной индексации зарплат.