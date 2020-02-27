​Югорчанин выращивал в теплице коноплю, и сдавал гараж в бесплатную аренду наркоманам

В Югре житель сельского поселения Саранпапуль в Березовском районе может попасть за решетку на четыре года за то, что выращивал в теплице коноплю, и сдавал гараж в бесплатную аренду наркоманам.

25-летний югорчанин с мая по июль прошлого года у себя в теплице выращивал несколько кустов конопли, из которой впоследствии получил наркотическое средство каннабис (марихуану). По его словам, он ее хранил для собственного потребления. Также саранпулец систематически бесплатно предоставлял односельчанам гараж для употребления в нем наркотиков.