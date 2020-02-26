5G-роуминг МегаФона начинается с Европы

Телеком-эксперты предсказывают 5G-туры в Европу – МегаФон объявил о запуске 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии беспроводной связи теперь доступны абонентам компании за границей, причем на тех же условиях, что и роуминг в сетях 3G/4G.

«Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой 5G могут реализовать их потенциал, если пока что не в России, то хотя бы в зарубежной поездке», – прокомментировал Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics.

МегаФон стал первым российским оператором, кто объявил о запуске 5G-роуминга. Партнером выступила телекоммуникационная группа Orange, которая оказывает услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей[i]. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

[1]Поддержка определенных диапазонов 5G зависит от модификации смартфона. Эту информацию можно узнать в инструкции к устройству или на сайте компании-производителя.