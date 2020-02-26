Следственный комитет разыскивает югорчанина, пропавшего более 20 лет назад

В Югре разыскивается Пономарев Владимир Викторович, 14.06.1981 года рождения. Он пропал более 20 лет назад — 5 июня 1998 года.

Тогда еще несовершеннолетний Владимир проходил производственную практику на теплоходе «Прибой» в должности рулевого-моториста, около 16 часов он без разрешения капитана покинул судно и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы пропавшего: рост около 170 см., волосы светло-русые и зачесываются на левую сторону, глаза голубые, на лице кожа смуглая, телосложение среднее, передний ряд зубов надломан, при ходьбе держит руки в карманах, слегка заикается. На момент исчезновения был одет в спецовку серого цвета (куртка и брюки) резиновые сапоги, рубаха красного цвета, на одном из пальцев левой руки носил печатку из металла светло-серого цвета.

При наличии любых сведений о возможном местонахождении Пономарева, сообщайте о них в СУ СКР по Югре по телефону 89505027452 (круглосуточно).