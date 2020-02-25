​Россияне отказываются от кэшбэка из-за мелкого шрифта

Почти треть россиян не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации, показал опрос Райффайзенбанка.

Кто пользуется кэшбэком

Почти 70% опрошенных россиян пользуются картой с кэшбэком. Чаще всего это люди в возрасте 26-35 лет с высоким достатком. В группе с доходом свыше 90 тыс. рублей в месяц кэшбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тыс. рублей в месяц — только 58%.

Почти треть всех опрошенных (более 27%) заявили, что не пользуются картой с кэшбэком. Главная причина — 42% ответов — непрозрачные условия по карте. Еще 24% признались, что просто не знают о таком банковском продукте.

Достаточно большая доля опрошенных не пользуется картой с кэшбэком по другим причинам. Обычно это отсутствие услуги на зарплатной карте, нежелание оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.

Почти 13% их тех, кто не пользуется картой с кэшбэком, раньше использовали продукт, но отказались от него. Главными причинами они назвали отсутствие нужных категорий и слишком большое количество условий для начисления кэшбэка.

Среди тех, кто пользуется картой с кэшбэком, 88% заявили, что, в целом, понимают условия своих программ лояльности. Однако почти каждый десятый (9%) жалуется на большое количество ограничений и условия мелким шрифтом. Остальные заявили, что уже не пытаются разобраться в условиях, на которых им начисляется кэшбэк или бонусные баллы.

Сколько нужно карт

Большинство россиян использует одну карту с кэшбэком — так ответили 68% опрошенных. Это наиболее характерно для молодых людей с низким достатком, показало исследование. Опрошенные с более высоким уровнем дохода предпочитают иметь несколько карт и использовать их для разных категорий расходов.

33% россиян используют 2-3 карты с кэшбэком и расплачиваются ими в разных категориях, чтобы увеличить бонусы. Чаще всего больше несколько карт открывают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Наибольший кэшбэк респонденты получают в категориях «продукты питания». При этом женщины больше тратят магазинах одежды и ресторанах, а главные расходы мужчин — это гаджеты и АЗС.

Опрос проводился в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие более 2600 россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и других крупных городов.