Райффайзенбанк выдал более 1,5 млрд рублей кредитов в «цифровых городах»

Райффайзенбанк выдал более 1,5 млрд рублей кредитов в городах без физических отделений.

«Оставить заявку на кредит или кредитные карты можно любым удобным способом: по телефону, в защищённых чатах в социальных сетях и мессенджерах, через крупные маркетплейсы, на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. За минувший год таким образом мы обработали более 225 тысяч обращений. Топ цифровых городов возглавили Барнаул, Ставрополь и Ижевск. Именно оттуда мы получили больше всего заявок», — рассказал Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка.

География цифрового присутствия Райффайзенбанка охватывает более 100 городов по всей стране, в том числе Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск. Оформить заявку на кредит или кредитную карту и получить одобрение можно за две минуты на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Представитель банка оперативно согласует дату доставки документов и карты.

Подробнее о сервисах и продуктах, доступных в интернет-банке и мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, можно узнать на сайте.