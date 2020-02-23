Мэр города в Югре обратился к коллегам, чтобы собрать деньги для спасения маленькой девочки

Мэр Югорска Андрей Бородкин направил письмо своим коллегам – главам городов ХМАО с просьбой помочь собрать деньги на лечение маленькой девочки Юлианы Сырцевой. У нее диагностировали редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия 2-го типа (СМА2), приводящее к постепенной атрофии мышц. Заболевание считается смертельным, у больного день за днем отмирают двигательные и дыхательные функции. Однако маленьким детям до двух лет можно помочь. Есть лекарство Zolgensma, которое вводится один раз в жизни. Чем раньше ребенок получит лечение, тем больше шансов остановить прогрессирующую болезнь.

Родители Юлианы собирают средства на лекарство. Сумма к сбору – 150 млн. руб. (2,4 млн. долларов США).

«Всего в реестре российского благотворительного фонда «Семьи СМА» зарегистрировано 715 детей с таким заболеванием. В Югре проживает 15 людей с таким диагнозом и всего один ребенок с СМА до двух лет, которому по показаниям может быть введен препарат Zolgensma, это наша Юлиана. Она одна – а нас так много, 1.6 млн. человек!», - пишет мэр Югорска Андрей Бородкин.

В своем письме он просит оказать помощь в поиске благотворителей и организации акций в поддержку Юлианы.

Напомним, что российский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира, двухкратный обладатель Кубка Стенли Павел Дацюк отдал свои клюшку и свитер для продажи на аукционе, чтобы помочь тяжелобольной малышке из Югры.

Реквизиты для перевода на счет:

Получатель: СЫРЦЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Номер счета: 40817810667460481401

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 047102651 Корр. счет: 30101810800000000651

ИНН: 7707083893 КПП: 860102001

SWIFT-код: SABRRUMM

Реквизиты для перевода на карту:

ПАПА – Сырцев Константин Петрович 8 922 636 0 777

Газпромбанк: 4249 1705 8059 2610

Сбербанк: 5484451000423813

МАМА – Сырцева (Улядарова) Людмила Геннадьевна 8 922 777 55 08

Сбербанк: 4276 6722 9040 7225

Открытие: 2200290105374327

Яндекс кошелёк: 4100111342379756

Qiwi: qiwi.com/p/79226360777Е

PayPal: paypal.me/yuliana2020