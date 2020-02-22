​В Югорском колледже жена директора работала по поддельному диплому и пользовалась привилегиями

В Югорском колледже-интернате олимпийского резерва прокуратура обнаружила, что начальник отдела воспитательной и внеурочной работы не имеет высшего педагогического образования, так как ее диплом поддельный.

Кроме того женщина оказалась женой директора колледжа, который ее трудоустроил, принимал решения о премировании, предоставлял другие преимущества, что является личной заинтересованностью и свидетельствует о наличии у него конфликта интересов.

Во время проведения проверки обманщица уволилась, за поддельный документ на нее заведено уголовное дело.