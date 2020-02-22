В Югре из-за теплой зимы начали просыпаться медведи

В Югре начали просыпаться медведи. По данным сургутского паблика "К-Информ", окружной департамент природных ресурсов подтвердил информацию, распространяющуюся по соцсетям, по крайней мере о двух хищниках. Одно животное было замечено возле поселка Выкатной в Ханты-Мансийском районе, а второе - возле объекта ООО „ГазПромНефть-Хантос“ в Кондинском районе.

Специалисты департамента считают, что косолапые проснулись раньше из-за теплой зимы. Оба медведя будут ликвидированы, так как шатуны опасны и могут напасть на людей.