Правительство Югры записало ряд видео, чтобы рассказать, что оно делает для помощи ипотечникам

В официальной группе правительства Югры накануне вечером появилось несколько видео, в которых рассказывается, что делается для помощи ипотечникам, о том, какие жилищные программы действуют в регионе и сколько семей в 2019 году получили финансовую поддержку.

Публикации, видимо, призваны сгладить общественный резонанс из-за начавшейся в Сургуте голодовки женщин, у которых требуют возврата выплаченной им компенсации процентной ставки по ипотекам.

В целом же из видоотчетов понятно, что власти Югры не считают, что права ипотечниц были нарушены.

"Я очень часто провожу встречи: с участием губернатора, рабочих групп, индивидуальные встречи в муниципалитетах – всегда я разъясняю нормы законодательства. То, что невозможно из бюджета выделить средства людям, которые по судебному решению признаны в получении денежных средств незаконным путем, чтобы они вернули деньги. Я как правозащитник понимаю, что их права не нарушены и пытаюсь донести это до людей", - говорит уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Ранее пресс-служба окружного правительства сообщила, что власти разделяют переживания жиетлей, но знают, что не все из голодающих действуют искренне.