​Тюменские власти пытаются выяснить, где проходит голодовка инвалидов, чтобы оказать им помощь, но те скрываются (02.21.2020) - Новости
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​Тюменские власти пытаются выяснить, где проходит голодовка инвалидов, чтобы оказать им помощь, но те скрываются

Фото admtyumen.ru
Фото admtyumen.ru

Тюменские власти дважды пытались выяснить место, где проходит голодовка инвалидов, чтобы подготовить для них медицинскую помощь, а также вступить в переговоры с протестующими, но организаторы акции отказались назвать адрес. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Тюменской области Сергей Миневцев. «Я лично дважды беседовал с Андреем Романовым, хотел узнать адрес, где проходит голодовка, чтобы отправить туда скорую помощь, сотрудников правительства и прокуратуры. Однако он отказался сообщить место нахождения группы. Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем, он берет на себя ответственность и за здоровье других людей», – заявил омбудсмен.

По его словам, правительство региона открыто к обсуждению вопросов с участниками акции, и готово находить компромиссы по поднятыми им вопросам.

Напомним, инвалид третьей группы Андрей Романов вместе с тремя десятками единомышленников-инвалидов объявил голодовку. Их требования включают увольнение замгубернатора по социальным вопросам Ольги Кузнечевских, а также введение ряда льгот для людей с ограниченными возможностями. Акция началась накануне, 20 февраля.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 283, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:03
К какому обсуждению вопросов с участниками акции готово правительство региона и какие компромиссы готово находить по поднятым вопросам? Андрей Романов однозначно же высказал требования – увольнение замгубернатора по социальным вопросам Ольги Кузнечевских, а также введение ряда льгот для людей с ограниченными возможностями.

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