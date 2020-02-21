В России появятся «Города трудовой доблести», помогавшие фронту в Великую Отечественную

Накануне, 20 февраля, Государственная Дума приняла закон, по которому в России появится звание «Город трудовой доблести»:

«Звание присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — гласит текст документа.

В «городе трудовой доблести» будет установлена стела с текстом президента и символикой муниципалитета, а в памятные дни там будут проводится салюты.