Жителей Югры приглашают к участию в проекте «Памяти Героев»

Указом Президента 2020 год объявлен Годом памяти и славы, основным посылом которого станет сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и празднование 75-летия Победы.

Оператор акции - Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» разработал план мероприятий, в которых примут участие все субъекты Российской Федерации. В общей сложности в 2020 году планируется реализовать 230 проектов регионального и федерального значения по 11 ключевым направлениям.

Югра присоединяется к всероссийской акции и запускает первый региональный проект - «Памяти героев».

«Главная задача проекта – сохранение живой памяти поколений. Мы хотим приобщить как можно больше россиян к воспитанию гражданственности и патриотизма. Для нас важна память о героях Великой Отечественной войны, тружеников тыла, получивших награды за ратные подвиги. Мы как организаторы хотим задействовать в этом проекте все современные мультимедийные форматы. надеемся, что в нашей акции примут участие и профессиональные команды медиа-сообщества, блогеры, а также любители истории, неравнодушные граждане, для кого важна историческая память», - отметил куратор проекта Евгений Куклин.

Проект «Памяти Героев» будет реализован по трем направлениям:

- размещение в образовательных учреждениях, молодежных и досуговых организациях, в торговых центрах плакатов с портретами и краткими биографиями героев Великой отечественной войны,

- создание и размещение на YouTube-канале «Памяти Героев» видео-роликов, в которых представители ВОД «Волонтеры Победы», лидеры молодежных

объединений, учащиеся образовательных учреждений, представители НКО и трудовых коллективов рассказывают о героях;

- совмещение интернет-форматов и традиционной печатной формы через QR-код, позволяющий пользователям мобильных телефонов увидеть видео-ролики с рассказами о героях.

В годы Великой Отечественной войны звание Герой Советского Союза получили 12 югорчан. Первый герой регионального проекта – Герой Советского Союза Петр Алексеевич Бабичев.



