​Райффайзенбанк: россияне оплачивают одежду и авиабилеты кредитками

В первой половине января россияне более активно проводили операции по картам. Так, количество и объем транзакций в период новогодних каникул выросло на 30% по сравнению с 2019 годом, показало исследование Райффайзенбанка. Чаще всего в праздники российские клиенты оплачивали покупки в магазинах, снимали наличные и осуществляли денежные переводы. При этом кредитные карты активно использовали для покупки одежды и оплаты путешествий.

Сначала нужно накопить

В декабре россияне активно пополняли депозиты, а в январе так же активно тратили деньги в праздники. Как показала статистика Райффайзенбанка, декабрь стал одним из пиковых месяцев по внесению денег на депозитные счета: средний взнос клиентов составил 402 тыс. рублей, тогда как в течение года эта цифра находилась на уровне 355 тыс. рублей.

Вслед за этим последовали активные траты. В первые десять дней января количество транзакций по картам клиентов увеличилось на 27%, а объем операций — на 33%. Пик расходов пришелся на 4—5 января, как и в 2019 году. Самые крупные покупки второй год подряд совершаются 31 декабря — средний чек в этот день был почти в 10 раз больше, чем в период с 1 по 8 января.

На что решили потратить

Самой популярной операцией остается оплата товаров в продовольственных магазинах. За ней следуют транспортные услуги и промышленные товары. Самой «затратной» операций стало снятие наличных — средний чек здесь составил около 20 тыс. рублей.

При этом заемные средства клиенты предпочитают направить на покупку одежды и авиабилетов — эти категории второй год подряд остаются самыми популярными операциями при оплате кредитной картой. На третьем месте — розничные магазины.