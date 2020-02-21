Школа ювелирного и гранильного искусства «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Школы ювелирного и гранильного искусства «ЭПЛ. Якутские бриллианты» подарили Миру шедевры ювелирного искусства, которые по праву завоевали доверие наших любимых клиентов.

Начало школам было положено в Якутске, на родине бренда, где и сформировался состав профессионалов, доказавших своими результатами способность создавать ювелирные украшения мирового уровня качества.

Обмен информацией, накопление и передача опыта, обучение и многие другие элементы школ ювелирного и гранильного мастерства ЭПЛ, заложили фундамент для будущих ювелиров и огранщиков нашего бренда.

Важным шагом стало привлечение выпускников высших учебных заведений и специализированных технических заведений, ученики которых, еще во время обучения, проходили оплачиваемую стажировку и лучшие из них имели шансы остаться работать в компании.

В результате сформировалась профессиональная команда ювелиров и огранщиков, которые вот уже четверть века создают ювелирные украшения покоряющие сердца людей во многих странах Мира!

Оцените сами профессионализм команды «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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