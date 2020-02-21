​В Тюмени 30 инвалидов объявили голодовку с пятью требованиями, включающих отставку важных чиновников

Группа из тридцати инвалидов в Тюмени объявили голодовку. О начале акции заявил общественник, инвалид второй группы Андрей Романов, пишет Znak.com. Голодовка стартовала во время пикета на центральной площади столицы области. У протестующих пять требований:

1.Отставка замгубернатора, курирующего социальный блок – Ольги Кузнечевских .

. 2.Создание доступной среды в социальных объектах, особенно больницах.

3.Включение инвалидов третьей группы в число тех людей, которые должны получать от государства землю и жилье.

4.Отмена имущественного ценза в 100 тысяч рублей на получение жилья и земли.

5.Организация санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов и инвалидов первой руппы.

При этом Романов выступил с радикальными заявлениями о том, что если кто-то из протестующих погибнет от голода, то виновными он будет считать губернатора Александра Моора либо его зама Ольгу Кузнечевских. Акция проходит в квартире на улице Мельникайте, 120. Голодовка не будет «сухой», то есть участники будут пить воду «по потребности», а также вызывать на помощь медиков, если это кому-то потребуется.

Некоторые публицисты Тюмени считают, что Романов не столько отстаивает права инвалидов, сколько строит собственную политическую и пиар-программу. Ранее он обращался по поводу решений проблем инвалидов Тюменской области, в частности, к главе Чечни Рамзану Кадырову.