​Министр финансов назвал чрезмерными налоги, которые работодатели в России платят за своих сотрудников

Налоговые отчисления, которые работодатели в России платят за своих сотрудников, в настоящий момент чрезмерно высоки. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. «Сегодня действительно нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю», – заявил он.

Сегодня за каждого, кто устроен на работу, платится 30 процентов от объема зарплаты в виде отчислений в пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование и соцстрах. При этом взносы снижаются для высокооплачиваемых сотрудников (пенсионные взносы снижаются для тех, кто получает выше 1,29 млн в год, или 107 тысяч рублей месяц, а соцстрах обнуляется для сотрудников с доходом 990 тысяч в год или 75 тысяч рублей в месяц). И плюсом к этому – 13 процентов налога на доходы физических лиц. Все это, по вескому мнению Силуанова, приводит к схемам уклонения оплаты труда в белую.

Но при этом перераспределить схему государство сейчас не может: если, например, снизить уплату страховых взносов до 20 процентов от зарплат, то в различные фонды не придет около 2 трлн рублей, и это придется закрывать федеральным бюджетом, который просто не сможет взять на себя такую нагрузку. Один из вариантов, который обдумывается в федеральном правительстве – это снижение страховых взносов с 30 до 23-25 процентов вкупе с отменой пониженных ставок для высоких доходов.