​Председатель районной Думы оценил рентабельность новой продукции Сургутского ЗСК

Во вторник Анатолий Сименяк вместе с главами района и Солнечного посетил Сургутский ЗСК, филиал ООО «Газпром переработка». Центром внимания гостей стал новый технологический объект по выпуску высококачественного автомобильного пропана. Как пояснил директор завода Андрей Дорощук, это топливо экологичнее автобензина и дизеля, востребовано на внутреннем и на зарубежном рынках. К тому же технология и большинство оборудования - отечественные, что поддерживает курс на импортозамещение.

Анатолий Сименяк отметил, что предприятие отличается своей социальной ориентированностью, учитывает нужды потребителей и запросы территории.

Кстати, в разные годы жители Солнечного и Сайгатина избирали в районные депутаты активных и неравнодушных представителей завода: Юрия Протасова, Петра Воронина и Вячеслава Виговского.