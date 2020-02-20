Рефинансирование ипотечных кредитов других банков – выгода на года

С помощью рефинансирования можно быстрее погасить кредит, сэкономить на выплаченных процентах, снизив ставку. Перевести ипотеку в Запсибкомбанк из другого банка вы сможете, если исправно платите по своим обязательствам. Чтобы подать заявку на рефинансирование ипотеки достаточно прийти в ближайший офис Запсибкомбанка.

Рефинансировать ипотеку – проще, чем кажется:

Расчет платежа за 15 минут и консультация по процессу рефинансирования при визите в любой офис Запсибкомбанка;

при визите в любой офис Запсибкомбанка; Предварительное решение – в течение 1 часа для клиентов, получающих зарплату на карту Запсибкомбанка, и в течение 1 дня – для остальных клиентов.

в течение 1 часа для клиентов, получающих зарплату на карту Запсибкомбанка, и в течение 1 дня – для остальных клиентов. Ставка – от 8,3% годовых. Возможность рефинансирования ипотеки под 5% годовых для семей с двумя и более детьми в рамках программы господдержки.

«Приоритеты Запсибкомбанка при оформлении рефинансирования ипотеки другого банка – минимум документов, быстрое принятие предварительного решения и удобство в дальнейшем обслуживании. Чтобы получить расчет платежа – никаких документов не требуется, а времени потребуется не более 15 минут. Экономия от изменения ставки по ипотеке при рефинансировании в Запсибкомбанке на 1 процентный пункт приведет к экономии за год более 21 000 рублей1, а за весь срок кредита экономия – до 643 000 рублей. Чем больше разница между вашей текущей ставкой и новой ставкой, тем больше экономия. Мы создаем условия, которые дают возможность клиентам рефинансировать ипотеку другого банка гораздо проще, чем пару лет назад. Приходите в любой ближайший офис Запсибкомбанка с паспортом и получите быстрое предварительное решение» - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Для принятия предварительного решения по заявке в офисе требуется минимум документов: паспорт заемщика и супруга(и), если состоите в браке.

Подробнее о программах рефинансирования можно узнать на сайте Банка в разделе Рефинансирование.

1Расчёт экономии произведен при остатке долга по кредиту 2 500 000 руб., сроке кредита – 30 лет, изменении ставки за пользование кредитом с 9,3% годовых до 8,3% годовых, графике платежей – аннуитетный, комплексном страховании рисков.