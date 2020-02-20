Вечная красота бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» (02.20.2020) - Новости
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Вечная красота бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирный бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» гранит бриллианты высочайшего уровня качества, вот уже на протяжении 25 лет и за эти годы было создано миллионы бриллиантов разного цвета, чистоты, каратности, а также украшений с ними.

Бриллиант стал символов кристально чистых помыслов и нерушимости семейных уз, а также этот драгоценный камень символизирует любовь, красоту и счастье, что сделало его самым желанным драгоценным камнем на Земле.

Благодаря высочайшему уровню мастерства огранщиков ЭПЛ и совершенной системы отбора сырья, огранщики компании сумели создать бриллиант «Пылающий лёд», который по праву завоевал любовь как у клиентов компании, так и у ценителей ювелирного искусства во многих странах Мира.

Начав свой путь в 1994 году, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» внесла свой значительный вклад в рост популярности и в мировую узнаваемость бриллиантов из Якутии, которые славятся своей чистотой и изумительным синеватым оттенком, делающим эти бриллианты неотразимыми.

В ювелирных салонах «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вас ждут шедевры ювелирного искусства, созданные дарить вам счастье.

Выберите свое уникальное украшение «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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Сегодня в 12:37, просмотров: 216, комментариев: 0


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