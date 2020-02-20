​Владимир Путин назвал Анатолия Собчака «учителем» и «политиком общенационального масштаба» и пожал руку его дочери Ксении

Владимир Путин 19 февраля принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, под началом которого нынешний президент работал в 90-е годы. Глава государства открыл памятник бывшему шефу, возложил цветы, а также пожал руку телеведущей Ксении Собчак. На мероприятии также присутствовала сенатор Совета Федерации, вдова Собчака Людмила Нарусова.

«Мы вспоминаем сегодня Анатолия Собчака – моего учителя, моего друга, я говорю об этом с гордостью. Он безусловно политик общенационального масштаба», – сказал Владимир Путин. После открытия памятника первому питерскому мэру глава государства отправился на памятный концерт.