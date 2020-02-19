​Невероятная энергетика «Якутского изумруда» от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Якутия по праву заслужила звание сокровищницы России. Богатство ее недр поражает воображение и для того, чтобы завоевать звание фирменного камня Якутии, нужно обладать поистине уникальными характеристиками и свойствами.

Неудивительно, что это удалось сделать хромдиопсиду, получившему за свой насыщенный зеленый цвет название — «якутский изумруд», ведь хромдиопсид как никакой другой камень способен передать невероятную энергетику родного края.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» задались амбициозной целью — подарить красоту «якутского изумруда» всем женщинам Земли. Для этого было создана коллекция «Blossom» , в которой хромдиопсид стал амбассадором в коллекции, задав тон яркой палитре красок отраженной в гранатах, фианитах и другими полудрагоценными камнями.

Создайте свой неотразимый и незабываемый образ в украшениях из коллекции «Blossom» от «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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