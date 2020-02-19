В России введут бесплатные горячие обеды в школах с 1 сентября 2020 года

Накануне, 18 февраля, Государственная Дума приняла закон об обязательном бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов. Норма вступит в силу с 1 сентября этого года.

Как пишет пресс-служба Госдумы, затраты на реализацию нового закона превысят 40 миллиардов рублей. Из-за столь значительной суммы депутаты не хотели принимать закон, пока президент России Владимир Путин не предложил эту идею Федеральному Собранию:

«Давайте поблагодарим Президента, без его решения ничего бы у нас с вами не получилось. До последнего те, от кого зависело это решение в Правительстве, выступали против его принятия, потому что затраты на реализацию реально большие. В этой связи именно позиция Президента предопределила его принятие и решение», - считает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Отметим, бесплатное питание школьников включает одно горячее блюдо, не считая горячего напитка.