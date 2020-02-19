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В России введут бесплатные горячие обеды в школах с 1 сентября 2020 года

Накануне, 18 февраля, Государственная Дума приняла закон об обязательном бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов. Норма вступит в силу с 1 сентября этого года.

Как пишет пресс-служба Госдумы, затраты на реализацию нового закона превысят 40 миллиардов рублей. Из-за столь значительной суммы депутаты не хотели принимать закон, пока президент России Владимир Путин не предложил эту идею Федеральному Собранию:

«Давайте поблагодарим Президента, без его решения ничего бы у нас с вами не получилось. До последнего те, от кого зависело это решение в Правительстве, выступали против его принятия, потому что затраты на реализацию реально большие. В этой связи именно позиция Президента предопределила его принятие и решение», - считает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Отметим, бесплатное питание школьников включает одно горячее блюдо, не считая горячего напитка.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 306, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 15:09
Позже поблагодарим Президента.когда озвучит цену на питание.На данный момент-44 (!)рубля из бюджета.Очень сомневаюсь,что будет 144 рубля на одного ребенка.

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