​Возраст имеет значение: как малый бизнес берет кредиты

Кредитный портфель в сегменте малого и микро бизнеса в Райффайзенбанке вырос на 25% за 2019 год. Банк решил проанализировать объемы и частоту кредитов в сегменте и выяснил, какие факторы на них могут влиять.

Когда малому бизнесу нужны кредиты?

Согласно опросам, проведенным банком, потребность в кредитовании есть у трети всех клиентов. При этом по своей специфике на начальном этапе малому и микро бизнесу наиболее интересно расчетно-кассовое обслуживание, а за кредитами компании обращаются позже, когда возникает необходимость роста.

Какие компании берут самые большие кредиты?

Размер кредита меняется в зависимости от возраста компании (сравнивались медианные значения). Наименьшие суммы берут в кредит компании возрастом один-два года. К пяти годам кредитный лимит утраивается, а к 8 годам увеличивается в 5 раз и достигает своего первого пикового значения2 в почти 8 млн руб. Затем размер кредита немного снижается, но ближе к «совершеннолетию» начинает резко расти, к 17 годам он увеличивается еще в 1,7 раз и достигает своего максимального значения. При этом корреляции между размером годового оборота компании и ее возрастом нет.

На размер кредитного лимита влияет специфика отрасли3, в которой работает компания. Самые большие кредитные лимиты отмечены у компаний, занимающихся недвижимостью. Средний размер кредита у них составил 16,8 млн руб. Второе и третье место занимают деятельность в области отдыха и развлечений (15,5 млн руб.) и энергетика (14,9 млн руб.). За ними следуют здравоохранение и электроника со средними кредитными лимитами 13,8 и 13,6 млн руб. соответственно.

Исследование выявило также корреляцию между размером кредита и возрастом учредителя4 компании. Чем старше предприниматель, тем выше размер кредита (сравнивались медианные значения), и наоборот. Самые большие кредиты берут предприниматели пенсионного возраста.

Кто чаще берет кредиты?

Логично, что чем старше компания, тем больше кредитов она успевает взять за свою жизнь. Поэтому в исследовании банк выделил отрасли5, в которых частота кредитов отличается в большую сторону. Такими отраслями стали добыча полезных ископаемых, строительные материалы, энергетика, пищевая промышленность и производство оборудования.