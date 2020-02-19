Ветераны Великой Отечественной войны будут бесплатно ездить в поездах РЖД

Накануне, 18 февраля, ОАО «Российский железные дороги» (РЖД) предоставит всем ветеранам Великой Отечественной войны пожизненное право на бесплатные билеты в поездах по всей стране. Об этом сообщил директор компании Олег Белозеров, пишет «Интерфакс»:

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», - сказал директор РЖД.

Напомним, ранее президент России распорядился выплатить ветеранам на 75-летие Победы по 75 тысяч рублей.