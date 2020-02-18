В Югре из-за непогоды закрыли движение по федеральной трассе

В Югре из-за ненастья перекрыли движение на трассе Р – 404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Информацию об этом предоставила официальная группа окружной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

На данный момент на трассе Р – 404 перекрыты участки «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» с 846 по 712 километр и «Подъезд к городу Сургут» с 0 по 38 километр. Кроме того, на момент написания статьи стало известно, что движение приостановили на трассах Сургут-Лянтор, Сургут-Нижневартовск и Сургут-Ноябрьск.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Нефтеюганскому району, на дороге образовалась опасная наледь. Сейчас над решением проблемы работает группа, которая устранит гололед в ближайшее время.

Отметим, что неподалеку между Пойковским и Ханты-Мансийском произошло ДТП, видео с аварии появилось в сообществе «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД по Нефтеюганскому району, на данный момент об инциденте ничего не известно.