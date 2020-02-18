В Сургуте отметят 180-летие Чайковского премьерой концертной программы в филармонии

В Сургуте в честь 180-летия великого русского композитора Петра Чайковского состоится премьера концертной программы «Вечер с Чайковским», состоящей из романсов, песен и сцен из опер юбиляра. Мероприятие пройдет 28 февраля в 19:00.

Прочувствовать и оценить творчество Чайковского и его работы в разных жанрах поможет хоровая капелла «Светилен», руководитель которой – заслуженный деятель Югры Елена Пахнюк – встанет за дирижёрский пульт.

Билет можно приобрести в кассе Сургутской филармонии или на сайте www.sfil.ru. По всем вопросам звонить на номера: 52-18-01, 52-18-02.