В Нижневартовске местный житель пожаловался на огромные сосульки, выросшие на крыше одного из жилых домов

В Нижневартовске мужчина снял на видео огромные сосульки, выросшие на крыше жилого дома. Информация об этом появилась в городском сообществе «ЧП [В] Нижневартовске».

По мнению местного жителя, ЖЭУ-2, которое заведует этим зданием, ждет, когда случится беда и только после этого начать очистку крыши.

«Если упадет, может прибить не только коляску, ударившись о козырек», – сообщил вартовчанин.

Как оказалось, в городе это не единичный случай. В комментариях под постом люди делились фото с такими же наледями на крышах домов и советовали не ходить под балконами и окнами, выбирая более безопасные пути.

Администрация Нижневартовска отреагировала быстро, сообщив, что крышу уже успели почистить, а другие дома избавят от наледи до конца февраля.