​Заключенный из Москвы представлялся полицейским и вымогал деньги у югорчан

Несколько жителей Радужного и Лангепаса в Югре стали жертвами заключенного — мошенника из Москвы.

Ранее неоднократно судимый 44 летний житель Пензенской области, отбывающий наказание в исправительном учреждении Москвы, по сотовому телефону звонил югорчанам, представлялся полицейским и сообщал им, что их родственник сбил человека. Для урегулирования конфликта мошенник просил перевести деньги на различные счета.

К уже имеющемуся сроку заключенному добавили еще семь лет и два месяца лишения свободы, а также постановили оплатить 180 тысяч материального ущерба.