Югра замкнула топ-10 регионов России с высоким качеством жизни

Югра оказалась на последнем месте в топ-10 регионов России по качеству жизни зав 2019 год. Рейтинг опубликовало РИА Новости.

Первые позиции уже не первый год занимают Москва, Петербург и Московская область. Затем идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

По данным исследователей, в этих регионах высокое качество жизни достигается благодаря высокому уровню экономического развития.

На последних строчках рейтинга расположились Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.