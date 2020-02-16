Эксперты рассказали, как в России можно увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал «Российской газете», как пенсионеры могут увеличить размер своих выплат на 30-40 процентов. Для этого нужно отказаться от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста. Такая норма содержится в 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

«В этом случае гражданин затем может получить приличную надбавку. Например, отложенная на 5 лет пенсия - это плюс 30-40 процентов к установленной по обычному возрасту. Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», - пояснил эксперт.

«РГ» посчитала, что если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей. Если же женщина обратится за назначением страховой пенсии по старости через 5 лет после возникновения права на нее, то размер ее пенсии составит более 20 тысяч рублей - это более чем на 40 процентов больше, чем если бы женщина вышла на заслуженный отдых в установленный срок. А если обратиться за назначением пенсии через 10 лет после наступления установленного срока выхода на отдых, то выплаты увеличатся в два с лишним раза - до 33-35 тысяч в месяц.