В Югре расширен список получателей социальной поддержки на оплату жилья и ЖКУ

Перечень получателей мер социальной поддержки значительно расширяется. Теперь в него входят сотрудники, занимающие должности «специалист по работе с семьей», «специалист по комплексной реабилитации», «ассистент по оказанию технической помощи», «тренер» по всем видам спорта и «тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту». Решение принято правительством округа.

«Сумма выплаты зависит от характеристик жилого помещения, в котором проживает работник, и степени его благоустройства. Средний размер компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 2280,17 рубля», - отметила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

На 1 января текущего года общее количество получателей мер социальной поддержки составляло 5595 человек.