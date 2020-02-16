За призы фестиваля «Дух огня» в Югре поборются художники, режиссеры и фотографы – любители

В Ханты-Мансийске завершился прием заявок на участие в открытых конкурсах микрофильмов и фотографий, Международном конкурсе комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» и Окружном конкурсе детского рисунка «Мир глазами детей». Они пройдут в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

В числе конкурсантов – 35 микрофильмов, более 30 фоторабот, 50 комиксов, около 120 рисунков. Помимо югорчан за призы поборются представители Тюмени, Стрежевого, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти, Евпатории, Каменска-Уральского, Луганска, Израиля.

Сейчас конкурсная комиссия оценивает работы, после чего лучшие будут допущены к следующему этапу отбора. Голосование пройдет на сайте фестиваля «Дух огня». Работы будут размещены в сети 16 февраля, а интернет-голосование пройдет с 17 по 20 февраля.

Награждение победителей состоится на церемонии открытия кинофестиваля 6 марта.