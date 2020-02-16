Спортсменов из Югры лишили золотых медалей из-за допинга

Международная федерация биатлона признала виновным в нарушении антидопинговых правил российского биатлониста Евгения Устюгова, сообщает ТАСС. Спортсмена лишили золотой медали ОИ-2014 в Сочи, которую он выиграл в эстафете, где вместе с ним в составе «четверки» выступали Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и югорчанин Алексей Волков.

Для спортсмена из Ханты-Мансийска это была первая и, видимо, единственная олимпийская медаль.

Также 15 февраля Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации на два года уроженки Югры, биатлонистки Светланы Слепцовой.Результаты Слепцовой были аннулированы с 22 марта 2013 года до окончания сезона Кубка мира — 2013/2014.