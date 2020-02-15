В ЯНАО приезжий убил знакомого, расчленил и сжег в печи, а через месяц застрелил еще одного мужчину уже в Югре

В Югре под суд пойдет 36-летний уроженец Вологодской области, который убил знакомого, расчленил и сжег в печи, а через месяц застрелил еще одного мужчину.

По данным СКР по Югре, 31 января 2019 года в лесу в Шурышкарском районе ЯНАО во время празднования своего дня рождения вологодец поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в грудь. Чтобы скрыть следы преступления мужчина топором разрубил тело убитого и перевез останки трупа в дом, где сжег их в печи.

Менее чем через месяц, ночью 23 февраля 2019 года, убийца в одном из домов в селе Ванзеват В Югре поссорился с хозяином дома и убил его выстрелом в живот из гладкоствольного ружья. После этого он, пытаясь скрыть следы преступления, уничтожил его мобильный телефон.