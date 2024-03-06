Эксперты ВЦИОМ отметили высокий уровень информированности россиян о предстоящих выборах

За две недели до выборов 8 из 10 россиян заявили о своей готовности прийти на избирательные участки, три четверти из их числа готовы отдать свой голос за Владимира Путина. В целом, уровень информированности о предстоящих выборах составляет 89%, сообщает ВЦИОМ.

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян (+0 п.п. с последнего замера). Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 6% (не изменился), Николай Харитонов (КПРФ) – 4% (+1 п.п.), Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3% (не изменился)», − говорится в результатах опроса.

Ранее 81% россиян верно назвали дату проведения выборов и лишь 4% – смогли назвать только год.

Напоминаем, выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.