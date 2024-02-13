Большинство россиян определились за кого будут голосовать на выборах президента

О предстоящих выборах президента РФ знают 85% россиян. 81% верно назвали дату их проведения и лишь 4% – смогли назвать только год, сообщил ВЦИОМ.

«Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало февраля 2024 г. составляет 76%: 62% ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% – что скорее примут», – говорится в результатах опроса.

Кроме того, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 5%, Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 4%.

Напоминаем, выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.