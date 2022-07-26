Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов

Россия в марте – июле заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов. За первые три недели июля такие сервисы в стране установили более 12 млн раз. Для сравнения: в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю, в июле 2021-го — 2,7 млн и 15-е место соответственно. Об этом со ссылкой на статистику сервиса анализа рынка мобильных приложений AppMagic пишет РБК.

На первом месте по числу загрузок VPN-сервисов за последние полгода была Индия. В пятерку также входили Пакистан, Индонезия и США.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 11 популярных VPN-сервисов. Среди них – ProtonVPN, VPNProxyMaster, VPN-SuperUnlimitedProxy и несколько других, пользующихся большим спросом. Корреспонденты siapress.ru проверили другие бесплатные приложения, которые работают в России.