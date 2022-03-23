Магазины одежды и косметики повысили цены на старые коллекции и товары, сообщили «Известия»

Одежда и обувь во многих российских магазинах подорожала в несколько раз. Цены выросли в том числе на старые коллекции, пишут «Известия». По данным издания, в MelonFashionGroup (бренды Zarina, befree, LoveRepublic, sela) цены выросли на 80%. Сотрудники магазинов сообщили, что подорожали старые и новые коллекции.

В сети обувных магазинов «Рандеву» цены за полторы недели поднялись вдвое — в среднем на 3–8 тыс. руб., пишет газета. Российский бренд Akhmadullina Dreams повысил цены примерно на 20%, а одежда бренда 12 Storeez подорожала в среднем на 30%.

Значительное повышение цен также наблюдается в магазинах парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» и «Рив Гош», отмечают «Известия». Сотрудники магазинов рассказали, что сильнее всего выросли цены в премиальном сегменте. На сколько подорожала продукция, не уточняется.

Издание также обратило внимание на то, что за последнюю неделю на фоне повышения спроса подорожали женские гигиенические прокладки, тампоны, контактные линзы.

В пресс-службе ФАС изданию заявили, что к резкому росту цен приводит в том числе ажиотажный спрос. Уже проводится около 1,3 тыс. проверок на эту тему, добавили в службе.