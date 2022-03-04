Ученые из Америки выяснили, как бороться с раком с помощью иммунной терапии

Ученые США выяснили, что с онкологией можно бороться с помощью препарата для иммунной терапии пембролизумаб. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ранее данное лекарство уже использовали в иммунотерапии рака, в том числе области головы и шеи. После приема пембролизумаба у 20% пациентов выявлены значительные улучшения состояния. Доктор Триша Уайз-Дрейпер заявила, что препарат пембролизумаб поможет бороться с рецидивами рака. По словам врача, препарат способен эффективно поддерживать иммунную систему, в результате чего организм человека активно атакует раковые клетки. Об этом свидетельствуют результаты проведенного эксперимента – лекарство давали пациентам перед операцией, статистика показала до 100% безрецидивный показатель.

Кроме того, 50% больных избавились от злокачественных опухолей до операции, что значительно превышает данные предыдущих исследований.